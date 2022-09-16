О нас

Страны-члены ОТГ хотят участвовать в строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана

Страны-члены ОТГ хотят участвовать в строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана На встречах высокого уровня страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) и страны, участвующие на мероприятии в статусе наблюдателя, выразили желание активно участвовать в строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана.
АПК
16 сентября 2022 г. 12:07
Страны-члены ОТГ хотят участвовать в строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана

На встречах высокого уровня страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) и страны, участвующие на мероприятии в статусе наблюдателя, выразили желание активно участвовать в строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на тюркском бизнес-форуме в города Шуша, посвященном восстановлению и развитию Карабаха.

"Сегодняшний бизнес-форум дает возможность реализовать эти пожелания, определить конкретные формы сотрудничества. Уверен, что это мероприятие будет очень полезным в раскрытии этих возможностей. Призываю братские страны, представленные в Организации тюркских государств, принять активное участие в работе форума, изучить модели совместного сотрудничества, оценить реальные инвестиционные возможности", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan calls on Organization of Turkic States
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türk Dövlətləri Təşkilatına çağırış edib

Экслюзивные новости

Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi