Страны-члены ОТГ хотят участвовать в строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана

На встречах высокого уровня страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) и страны, участвующие на мероприятии в статусе наблюдателя, выразили желание активно участвовать в строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана.

На встречах высокого уровня страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) и страны, участвующие на мероприятии в статусе наблюдателя, выразили желание активно участвовать в строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на тюркском бизнес-форуме в города Шуша, посвященном восстановлению и развитию Карабаха.

"Сегодняшний бизнес-форум дает возможность реализовать эти пожелания, определить конкретные формы сотрудничества. Уверен, что это мероприятие будет очень полезным в раскрытии этих возможностей. Призываю братские страны, представленные в Организации тюркских государств, принять активное участие в работе форума, изучить модели совместного сотрудничества, оценить реальные инвестиционные возможности", - отметил он.