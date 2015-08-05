​Азербайджан приступил к мониторингу ситуации в связи с гибелью рыб на берегу Каспия

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Государственная ветеринарная служба (ГВС) при министерстве сельского хозяйства в связи с информацией о фактах массовой гибели рыбы в прикаспийских водах на территории Махачкалы (Дагестан) Российской Федерации дала поручение о проведении мониторинга берега Каспийского моря и прибрежных территорий, а также осуществлении постоянного контроля данных территорий.

Как сообщили Report в Государственной службе, ветеринарным управлениям поручено в случае обнаружения на береговых территориях мертвых или больных рыб направить их образцы в Республиканскую ветеринарную лабораторию.

Согласно поручению, Хачмазским, Шабранским и Сиязаньским ветеринарными управлениями в короткие сроки были проведены контрольные мероприятия.

По итогам проведенных 5-го августа контрольных мероприятий выявлено, что в Азербайджане не зафиксировано фактов гибели рыб, эти территории находятся под постоянным контролем.