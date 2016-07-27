Азербайджан приступил к экспорту ячменя

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В этом году Азербайджан впервые реализовал экспорт ячменя. В первом квартале текущего года было установлено, что рынки Ирана и Ирака благоприятны для продажи многих товаров, производимых в Азербайджане, в том числе и ячменя. В результате, за первые 6 месяцев этого года в эти страны было экспортировано 9,138 тыс. тонн ячменя. В июле объем экспортируемого ячменя составил 4 327,3 тонн.

Об этом в заявлении Report сообщил начальник Государственной службы фитосанитарного контроля при министерстве сельского хозяйства Джамал Гулиев.

По его словам, 3 115,6 тонн было экспортировано в виде кормовых, а 10 349,2 тонн - продовольственной культуры.

Начальник службы отметил, что приняты новые заказы на экспорт продукции растениеводства, и в ближайшие дни планируется экспорт очередной партии ячменя.