​Азербайджан приостановил импорт птицепродуктов еще из трех турецких регионов

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Сегодня, в связи с распространением в Турции среди поголовья кур высоко патогенного вируса "птичьего гриппа", главным государственным ветеринарным инспектором Сиалей Рустамовой подписано новое распоряжение относительно дополнений и поправок в распоряжение № 27/S-03 от 5 мая.

Как сообщили Report в Государственной службе ветеринарного контроля, согласно распоряжению № 27/S-04 от 6 мая, в связи с распространением "птичьего гриппа" еще в трех турецких регионах - Инебол, Гарабеюк и Кастамони - были применены временные ограничения на импорт живой птицы и птицепродуктов из данных регионов.

Таким образом, количество турецких регионов, в которых введены ограничения, достигло 12-ти (Баликасир, Кутахъя, Бурса, Измит, Бандырма, Чанаккала, Бергама, Акхисар, Маниса, Инебол, Гарабеюк и Кастамони).

Как сообщили в Государственной службе ветеринарного контроля при министерстве сельского хозяйства, принимаются все меры для пресечения возможного распространения в стране "птичьего гриппа". В настоящее время эпизоотическая ситуация в республике относительно "птичьего гриппа" стабильная.