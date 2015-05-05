Азербайджан приостанавливает импорт продуктов птицеводства из Турции

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В связи с выявлением очагов высокой патогенности вируса штамма H5N1 (птичьего гриппа) на территории Турции, Азербайджан временно приостанавливает импорт продуктов птицеводства из этой страны.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписала начальник Государственной ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Сиала Рустамова.

Распоряжение также направлено на предотвращение распространения заразных и экзотических болезней из-за границы на территории Азербайджана.

Согласно документу, с 5 мая 2015 года ввоз в Азербайджан живой птицы, продуктов птицеводства, а также яиц из турецких провинций Балыкесир, Кютахья, Бурса, Измит, Бандырма, Чанаккале, Бергама, Акхисар и Маниса временно приостанавливается.