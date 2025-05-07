Азербайджан принял участие в конференциях по Стокгольмской и Базельской конвенциям

Азербайджан принял участие в 17-й конференции сторон Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением и 12-й конференции сторон Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях в Женеве.

Азербайджан принял участие в 17-й конференции сторон Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением и 12-й конференции сторон Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях в Женеве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В конференциях приняли участие представители государств-членов указанных конвенций, Программы ООН по окружающей среде, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, а также европейских и международных неправительственных организаций.

Азербайджан на мероприятиях представила делегация Министерства сельского хозяйства и Министерства экологии и природных ресурсов. Участники конференций обсудили вопросы правового, административного и управленческого характера, связанные с выполнением конвенций в странах-членах, соответствие национального законодательства конвенциям, уточнение списков опасных отходов, стойких органических загрязнителей и химических веществ, применение механизмов обмена информацией, а также оказание технической поддержки отдельным государствам по конвенциям.

К конференциям также присоединились сотрудники постоянного представительства Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях.