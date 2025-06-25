Азербайджан принял участие в IV заседании министров сельского хозяйства стран ОТГ

Азербайджан принял участие в IV заседании министров сельского хозяйства стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).

Азербайджан принял участие в IV заседании министров сельского хозяйства стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, на заседании Азербайджан представляла делегация во главе с министром сельского хозяйства Меджнуном Мамедовым.

В ходе своего выступления министр обратил внимание на значительные угрозы, которые несет глобальное изменение климата для аграрных и продовольственных систем, а также для обеспечения продовольственной безопасности. Он отметил значимость климатической конференции СОР29, состоявшейся в Баку в ноябре прошлого года.

Министр подчеркнул, что необходимо и дальше укреплять торговые отношения между странами ОТГ и наращивать совместные усилия для превращения стран в ведущих экспортеров основных видов сельскохозяйственной продукции.

На основании ранее определенных критериев город Чолпон-Ата объявлен аграрной столицей ОТГ с сентября 2025 года. Следующую встречу министров планируется провести в Турции. Рабочей группе по сельскому хозяйству поручено подготовить специальный План действий на 2026 год.

В завершение мероприятия была принята Итоговая декларация. В документе определены основные направления будущего сотрудничества государств-членов ОТГ, направленные на обеспечение устойчивости агропродовольственной системы, внедрение инноваций в аграрном секторе, передачу современных технологий, обмен передовым опытом и другие аспекты.