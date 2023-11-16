Азербайджан принимает участие в выставке Agritechnica-2023 в Германии

Представители государственного и частного секторов Азербайджана принимают участие в международной выставке сельскохозяйственной техники и оборудования Agritechnica-2023 в Ганновере, Германия.

Представители государственного и частного секторов Азербайджана принимают участие в международной выставке сельскохозяйственной техники и оборудования Agritechnica-2023 в Ганновере, Германия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

"Азербайджан, объявивший развитие аграрного сектора приоритетным направлением, каждый раз принимает активное участие в выставке, представители государственного и частного секторов проводят встречи в целях внедрения инноваций в нашей стране", - говорится в сообщении.

Выставка традиционно проводится раз в два года и считается одной из крупнейших в мире по масштабам и инновациям. В выставке принимают участие крупные машиностроительные компании Европы, Азии, Америки. С представленными новейшими научно-техническими достижениями знакомятся тысячи зрителей из 53 стран. На выставке общей площадью более 390 тысяч квадратных метров в 27 павильонах компании разных стран демонстрируют свою продукцию.

Выставка завершится 18 ноября.