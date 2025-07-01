Азербайджан принимает участие в 44-й сессии ФАО в Риме

Азербайджан представлен на 44-й сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая проходит в Риме.

Азербайджан представлен на 44-й сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая проходит в Риме.

Как сообщает Report, делегацию возглавляет министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

На пленарном заседании на тему "Продвижение инноваций в интересах продовольственной безопасности" Мамедов рассказал о мерах, предпринимаемых Азербайджаном для достижения Целей устойчивого развития, включая развитие устойчивой агропродовольственной системы и адаптацию к изменениям климата.

Министр отметил, что значительная часть инвестиций направлена на цифровизацию и внедрение "умного" сельского хозяйства. Эти меры охватывают и освобожденные территории, объявленные "зелеными энергетическими зонами", где реализуются концепции "умного города" и "умного села".

Мамедов подчеркнул важность международного сотрудничества для трансформации агропродовольственных систем и выразил готовность Азербайджана активно участвовать в многосторонних инициативах.