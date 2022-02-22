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Азербайджан представлен на мероприятии AIM For Climate

Азербайджан представлен на мероприятии AIM For Climate Азербайджан представлен на первой министерской встрече инициативы Миссии сельскохозяйственных инноваций для климата ("AIM For Climate") в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
АПК
22 февраля 2022 г. 10:36
Азербайджан представлен на мероприятии AIM For Climate

Азербайджан представлен на первой министерской встрече инициативы Миссии сельскохозяйственных инноваций для климата ("AIM For Climate") в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

На встрече обсуждались вопросы снижения негативного влияния глобального изменения климата на сельскохозяйственный сектор путем увеличения инвестиций в климатические инновации и продовольственные инновационные системы.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов отметил, что инновации и цифровые решения играют важную роль в трансформации "климатически умного" сельского хозяйства: "Освобожденные территории Азербайджана и объявленные Зоны зеленой энергии восстанавливаются на основе концепций "Умный город" и "Умное село".

По словам министра, правительство Азербайджана ответственно относится к своим обязательствам по Парижскому соглашению и готово к любому плодотворному партнерству и совместным действиям в рамках инициативы.

Стороны обменялись мнениями о целях AIM For Climate, участники выразили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в этой области.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at AIM For Climate meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan "AİM For Climate" tədbirində təmsil olunub

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