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Азербайджан представлен на конференции министров Организации исламского сотрудничества

Азербайджан представлен на конференции министров Организации исламского сотрудничества Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов принял участие в 9-й Министерской конференции Организации исламского сотрудничества по продовольственной безопасности и развитию сельского хозяйства в столице Катара Дохе.
АПК
3 октября 2023 г. 10:58
Азербайджан представлен на конференции министров Организации исламского сотрудничества

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов принял участие в 9-й Министерской конференции Организации исламского сотрудничества по продовольственной безопасности и развитию сельского хозяйства в столице Катара Дохе.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на конференции обсуждались вопросы содействия развитию сельских территорий, сокращения продовольственных потерь, эффективного управления водными ресурсами, увеличения инвестиций в аграрную сферу, усиления цифровой трансформации в сельскохозяйственном секторе и другие вопросы.

Затем министр принял участие в открытии международной садоводческой выставки Discover Horticultural Expo 2023 Doha. M.Мамедов сначала ознакомился с организованным Фондом Гейдара Алиева павильоном Азербайджана, а затем принял участие в открытии павильона Турции. Встретившись с министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы, министр высоко оценил участие братской страны в выставке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının Nazirlər Konfransında təmsil olunub

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