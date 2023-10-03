Азербайджан представлен на конференции министров Организации исламского сотрудничества

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов принял участие в 9-й Министерской конференции Организации исламского сотрудничества по продовольственной безопасности и развитию сельского хозяйства в столице Катара Дохе.

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов принял участие в 9-й Министерской конференции Организации исламского сотрудничества по продовольственной безопасности и развитию сельского хозяйства в столице Катара Дохе.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на конференции обсуждались вопросы содействия развитию сельских территорий, сокращения продовольственных потерь, эффективного управления водными ресурсами, увеличения инвестиций в аграрную сферу, усиления цифровой трансформации в сельскохозяйственном секторе и другие вопросы.

Затем министр принял участие в открытии международной садоводческой выставки Discover Horticultural Expo 2023 Doha. M.Мамедов сначала ознакомился с организованным Фондом Гейдара Алиева павильоном Азербайджана, а затем принял участие в открытии павильона Турции. Встретившись с министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы, министр высоко оценил участие братской страны в выставке.