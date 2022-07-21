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Азербайджан представлен на Форуме агробизнеса в Узбекистане

Азербайджан представлен на Форуме агробизнеса в Узбекистане Азербайджан был представлен на Форуме агробизнеса тюркоязычных государств в столице Узбекистана, Ташкенте.
АПК
21 июля 2022 г. 12:51
Азербайджан представлен на Форуме агробизнеса в Узбекистане

Азербайджан был представлен на Форуме агробизнеса тюркоязычных государств в столице Узбекистана, Ташкенте.

Как сообщает Report, страну на мероприятии представляла делегация во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана Инамом Керимовым.

Мероприятие было организовано в рамках 1-го заседания министров сельского хозяйства стран-членов Организации тюркских государств. В форуме приняли участие официальные лица государств-членов организации и стран-наблюдателей, а также представители компаний, специализирующихся в аграрной сфере.

В рамках визита состоялись деловые встречи, связанные с развитием шелководства, возможностями совместного сотрудничества, обменом опытом, с представителями Ассоциации “Узбекипаксаноат”, Научно-исследовательского института шелководства Узбекистана, предприятий по производству шелка, а также организаций, действующий в сфере шелководства в Хорезмской и Шахризадской областях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Özbəkistanda keçirilmiş aqrobiznes forumunda təmsil olunub

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