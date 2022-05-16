Азербайджан предлагается как альтернативный рынок импорта муки для Грузии

"Хлеб в Грузии подорожал уже на 10 тетри, и до конца мая роста цен не ожидается”.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на пресс-конференции заявил директор Ассоциации производителей хлебобулочных изделий Грузии Малхаз Долидзе.
Он отметил, что проблем с импортом муки в страну нет: “В настоящее время у нас есть двухмесячный запас муки. Поэтому дефицита хлеба не возникнет. Запасы будут увеличиваться поэтапно".
Глава ассоциации отметил, что Грузия вместо России может рассматривать Азербайджан, Армению и Казахстан как альтернативные рынки импорта муки.
Основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию является Россия.