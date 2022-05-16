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Азербайджан предлагается как альтернативный рынок импорта муки для Грузии

Азербайджан предлагается как альтернативный рынок импорта муки для Грузии "Хлеб в Грузии подорожал уже на 10 тетри, и до конца мая роста цен не ожидается”.
АПК
16 мая 2022 г. 16:13
Азербайджан предлагается как альтернативный рынок импорта муки для Грузии

"Хлеб в Грузии подорожал уже на 10 тетри, и до конца мая роста цен не ожидается”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на пресс-конференции заявил директор Ассоциации производителей хлебобулочных изделий Грузии Малхаз Долидзе.

Он отметил, что проблем с импортом муки в страну нет: “В настоящее время у нас есть двухмесячный запас муки. Поэтому дефицита хлеба не возникнет. Запасы будут увеличиваться поэтапно".

Глава ассоциации отметил, что Грузия вместо России может рассматривать Азербайджан, Армению и Казахстан как альтернативные рынки импорта муки.

Основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию является Россия.

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Версия на английском языке Azerbaijan named as alternative flour supplier for Georgia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstan üçün alternativ un idxalı bazarı kimi təklif olunur

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