Азербайджан предлагается как альтернативный рынок импорта муки для Грузии

"Хлеб в Грузии подорожал уже на 10 тетри, и до конца мая роста цен не ожидается”.

"Хлеб в Грузии подорожал уже на 10 тетри, и до конца мая роста цен не ожидается”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на пресс-конференции заявил директор Ассоциации производителей хлебобулочных изделий Грузии Малхаз Долидзе.

Он отметил, что проблем с импортом муки в страну нет: “В настоящее время у нас есть двухмесячный запас муки. Поэтому дефицита хлеба не возникнет. Запасы будут увеличиваться поэтапно".

Глава ассоциации отметил, что Грузия вместо России может рассматривать Азербайджан, Армению и Казахстан как альтернативные рынки импорта муки.

Основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию является Россия.