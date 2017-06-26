Азербайджан закупает украинскую молочную продукцию

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Молочные продукты производства предприятий ГК "Молочный альянс" (Украина) стали доступны в магазинах Азербайджана и Грузии.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила коммерческий директор ГК "Молочный альянс" Виктория Предборская.

"Это была первая поставка нашей молочной продукции в грузинские и азербайджанские магазины "Украинские продукты". Сейчас ведем переговоры о последующей поставке в рамках годового контракта", - сказала Предборская.

Отметим, что в торговых точках представлен широкий ассортимент плавленых и твердых сыров, ультрапастеризованное молоко, масло топленое, масло сливочное, кефир, сметана и йогурт.