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    Азербайджан закупает украинскую молочную продукцию

    ГК Молочный альянс начал поставки в страну

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Молочные продукты производства предприятий ГК "Молочный альянс" (Украина) стали доступны в магазинах Азербайджана и Грузии. 

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила коммерческий директор ГК "Молочный альянс" Виктория Предборская.

    "Это была первая поставка нашей молочной продукции в грузинские и азербайджанские магазины "Украинские продукты". Сейчас ведем переговоры о последующей поставке в рамках годового контракта", - сказала Предборская.

    Отметим, что в торговых точках представлен широкий ассортимент плавленых и твердых сыров, ультрапастеризованное молоко, масло топленое, масло сливочное, кефир, сметана и йогурт.

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