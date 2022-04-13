Азербайджан подпишет с ФАО соглашение по развитию фундуководства

ООО Agrarco и Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций (ФАО) подпишут исполнительное соглашение о сотрудничестве и координации деятельности в рамках проекта "Ускорение эффективности и устойчивости в области фундуководства в

ООО Agrarco и Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций (ФАО) подпишут исполнительное соглашение о сотрудничестве и координации деятельности в рамках проекта "Ускорение эффективности и устойчивости в области фундуководства в Азербайджане - HAZER".

Об этом Report сообщили в представительстве ФАО в Азербайджане.

Согласно документу, в ходе реализации проекта фермеры, участвующие в процессе производства фундука, будут привлечены к различным направлениям деятельности, связанным с применением передового опыта. Для обучения фермеров на начальном этапе ООО Agrarco планирует предоставить сады и оборудование.