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Азербайджан подпишет с ФАО соглашение по развитию фундуководства

Азербайджан подпишет с ФАО соглашение по развитию фундуководства ООО Agrarco и Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций (ФАО) подпишут исполнительное соглашение о сотрудничестве и координации деятельности в рамках проекта "Ускорение эффективности и устойчивости в области фундуководства в
АПК
13 апреля 2022 г. 14:39
Азербайджан подпишет с ФАО соглашение по развитию фундуководства
Pexels.com

ООО Agrarco и Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций (ФАО) подпишут исполнительное соглашение о сотрудничестве и координации деятельности в рамках проекта "Ускорение эффективности и устойчивости в области фундуководства в Азербайджане - HAZER".

Об этом Report сообщили в представительстве ФАО в Азербайджане.

Согласно документу, в ходе реализации проекта фермеры, участвующие в процессе производства фундука, будут привлечены к различным направлениям деятельности, связанным с применением передового опыта. Для обучения фермеров на начальном этапе ООО Agrarco планирует предоставить сады и оборудование.

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