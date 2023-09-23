Азербайджан подписал с южнокорейскими компаниями меморандум о сотрудничестве в области "умного сельского хозяйства"

Министерство сельского хозяйства Азербайджана подписало меморандум о сотрудничестве в области "умного сельского хозяйства" с Южнокорейским агентством содействия торговле и инвестициям (KOTRA), компаниями INPRO, WHYBIZ, ENEY.

Министерство сельского хозяйства Азербайджана подписало меморандум о сотрудничестве в области "умного сельского хозяйства" с Южнокорейским агентством содействия торговле и инвестициям (KOTRA), компаниями INPRO, WHYBIZ, ENEY.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Подписание состоялось в Научно-исследовательском институте животноводства в рамках презентации тестового проекта "Корейско-азербайджанское сотрудничество в области умного сельского хозяйства" при поддержке Министерства сельского хозяйства, представителей компаний KOTRA, INPRO, WHYBIZ, ENEY.

На мероприятии прошли презентации по темам "Внедрение технологий SmartFarm", "Облачная система" и другим.