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Азербайджан подписал с южнокорейскими компаниями меморандум о сотрудничестве в области "умного сельского хозяйства"

Азербайджан подписал с южнокорейскими компаниями меморандум о сотрудничестве в области "умного сельского хозяйства" Министерство сельского хозяйства Азербайджана подписало меморандум о сотрудничестве в области "умного сельского хозяйства" с Южнокорейским агентством содействия торговле и инвестициям (KOTRA), компаниями INPRO, WHYBIZ, ENEY.
АПК
23 сентября 2023 г. 11:39
Азербайджан подписал с южнокорейскими компаниями меморандум о сотрудничестве в области умного сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства Азербайджана подписало меморандум о сотрудничестве в области "умного сельского хозяйства" с Южнокорейским агентством содействия торговле и инвестициям (KOTRA), компаниями INPRO, WHYBIZ, ENEY.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Подписание состоялось в Научно-исследовательском институте животноводства в рамках презентации тестового проекта "Корейско-азербайджанское сотрудничество в области умного сельского хозяйства" при поддержке Министерства сельского хозяйства, представителей компаний KOTRA, INPRO, WHYBIZ, ENEY.

На мероприятии прошли презентации по темам "Внедрение технологий SmartFarm", "Облачная система" и другим.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan signs memo of cooperation in 'smart agriculture' with South Korean companies
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Cənubi Koreya şirkətlərilə "ağıllı kənd təsərrüfatı" ilə bağlı memorandum imzalayıb

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