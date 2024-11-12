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Азербайджан подписал с ФАО Декларацию о намерениях

Азербайджан подписал с ФАО Декларацию о намерениях Азербайджан и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подписали Декларацию о намерениях по усилению сотрудничества в рамках "Бакинской гармоничной климатической инициативы для фермеров", включенной в инициативу "Устойчивая трансформ
АПК
12 ноября 2024 г. 11:07
Азербайджан подписал с ФАО Декларацию о намерениях

Азербайджан и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подписали Декларацию о намерениях по усилению сотрудничества в рамках "Бакинской гармоничной климатической инициативы для фермеров", включенной в инициативу "Устойчивая трансформация для продовольствия и сельского хозяйства" (FAST).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Документ был подписан в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в ходе встречи министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с делегацией во главе с Генеральным директором ФАО Цюй Дунъюем. На встрече, состоявшейся в павильоне Министерства сельского хозяйства, была подчеркнута важность проектов, реализуемых в рамках совместного сотрудничества с ФАО, обсуждены перспективы сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan FAO ilə Niyyət Bəyannaməsi imzalayıb

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