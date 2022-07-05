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Азербайджан подписал дорожную карту по сотрудничеству с Узбекистаном в аграрной сфере

Азербайджан подписал дорожную карту по сотрудничеству с Узбекистаном в аграрной сфере Между Азербайджаном и Узбекистаном подписана Дорожная карта по сотрудничеству в области сельского хозяйства.
АПК
5 июля 2022 г. 10:17
Азербайджан подписал дорожную карту по сотрудничеству с Узбекистаном в аграрной сфере

Между Азербайджаном и Узбекистаном подписана Дорожная карта по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Документ был подписан в Ташкенте на 1-м заседании министров сельского хозяйства Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках заседания азербайджанский министр Инам Керимов встретился со своим узбекским коллегой Джамшидом Ходжаевым. На встрече обсуждались вопросы, связанные с выполнением задач, поставленных президентом Ильхамом Алиевым в ходе последнего официального визита в Узбекистан, а также дальнейшие направления сотрудничества. В заключение была подписана Дорожная карта по сотрудничеству в аграрной сфере. В документе отражен обмен опытом двух стран в области системы аграрного страхования, цифровизации сельского хозяйства, механизмов государственной поддержки сельского хозяйства, создания совместного предприятия в сфере шелководства и другие вопросы.

Керимов также провел двусторонние встречи с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым, министром сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбеком Джаныбековым и министром сельского хозяйства Казахстана Эрболом Карашукеевым.

В конце 1-го заседания министров сельского хозяйства ОТГ была принята итоговая декларация.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Uzbekistan sign Road Map on cooperation in agriculture
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Özbəkistanla aqrar sahədə əməkdaşlıq üzrə Yol Xəritəsi imzalayıb

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