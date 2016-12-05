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    Азербайджан планирует экспорт конины в Молдову

    С этой целью планируется организовать убойные цеха

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В 2017 году Азербайджан планирует экспортировать конину в Молдову. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную ветеринарную службу (ГВС), соответствующие азербайджанские и молдавские компании пришли к договоренности в связи с этим.

    По информации, с этой целью в нескольких регионах, в том числе, в Гяндже планируется организовать убойные цеха, оснащенные холодильными амбарами и холодильниками. Также на их территории будут функционировать лаборатории по ветеринарно-санитарной экспертизе.

    Отмечается, что убой непригодных лошадей будет производиться под контролем ветеринарного врача. Мясо будет экспортироваться только после прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы. 

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