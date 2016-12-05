Азербайджан планирует экспорт конины в Молдову

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В 2017 году Азербайджан планирует экспортировать конину в Молдову.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную ветеринарную службу (ГВС), соответствующие азербайджанские и молдавские компании пришли к договоренности в связи с этим.

По информации, с этой целью в нескольких регионах, в том числе, в Гяндже планируется организовать убойные цеха, оснащенные холодильными амбарами и холодильниками. Также на их территории будут функционировать лаборатории по ветеринарно-санитарной экспертизе.

Отмечается, что убой непригодных лошадей будет производиться под контролем ветеринарного врача. Мясо будет экспортироваться только после прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы.