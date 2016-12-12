Азербайджан планирует экспорт конины в Казахстан

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ При министерстве сельского хозяйства Азербайджана создана специальная комиссия по экспорту конины.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам замминистра сельского хозяйства Сейфяддин Талыбов.

По его словам, комиссия займется выявлением генетического потенциала племенных качеств лошадей: "Наряду с частными хозяйствами, лошади выращиваются и на производственных предприятиях министерства сельского хозяйства. В основном, в Азербайджане распространены карабахская порода и дильбоз. Получены серьезные достижения в формировании генофонда этих лошадей. Сейчас ведутся работы по развитию экспорта конины с сохранением этого генофонда. Нашей целью является экспорт мяса лошадей, утративших генетический потенциал".

С.Талыбов отметил, что Азербайджан намерен экспортировать конину, в основном, в Казахстан: "Достигнуто соглашение и с Молдовой, однако основным направлением будет Казахстан. Вопрос поднимался на заседании межправительственной комиссии двух стран, достигнута договоренность по реализации конкретных мероприятий".