Азербайджан осуществит реформы в сфере производства хлопка, табака и разведения тутового шелкопряда

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "Мы хотим совершить переворот в сфере производства хлопка, табака и разведения тутового шелкопряда.

Как передает Report, об этом сообщил сегодня журналистам на церемонии открытия международных выставок WorldFood Azerbaijan и CaspianAgro министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

Он отметил, что в настоящее время деятельность министерства сельского хозяйства направлена больше на развитие сферы хлопководства: "В то же время, по мере развития различных отраслей аграрного сектора растет интерес к минеральным удобрениям. Наши мониторинги показывают, что существует нехватка производства минеральных удобрений. Самоокупаемость использованных минеральных удобрений по итогам сбора урожая в настоящее время выражена отрицательным сальдо".

По словам Г.Асадова, по поручению главы государства создана система электронного сельского хозяйства: "Эта система состоит из 7 модулей. Мы обеспечили внедрение автоматизированной системы агролизинговых операций. В то же время проводим мероприятия рекламного характера в сфере хлопководства и разведения тутового шелкопряда".