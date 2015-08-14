​Азербайджан ограничил импорт мяса птицы из Турции и Ирана

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан ограничил импорт мяса птицы и яиц из Турции и Ирана. Об этом сообщил Report глава пресс-службы Государственной службы ветеринарного надзора Йолчу Ханвели: "Продукция завозится из всех провинций, исключая 13 провинций Турции и одну провинцию Ирана".

Й.Ханвели сообщил, что в провинциях, на импорт из которых наложен запрет, распространился птичий грипп: "Из других провинций импорт допускается на основании гарантии местных ветеринарных служб".

Начальник службы добавил, что за январь-июнь 2015 года в Азербайджан ввезено 5 202 тонн мяса птицы, 29,53 млн. инкубационных яиц.

В целом, мясо птицы импортируется в Азербайджан из Бразилии, Турции и Ирана.