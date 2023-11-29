Азербайджан обсудил с Саудовской Аравией трансфер технологий в аграрной сфере

Азербайджан обсудил с Саудовской Аравией вопросы трансфера самых современных технологий в области сельского хозяйства.

Азербайджан обсудил с Саудовской Аравией вопросы трансфера самых современных технологий в области сельского хозяйства.

Как сообщает Report, переговоры состоялись на встрече министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с послом Саудовской Аравии в Азербайджане Иссамом Бин Салехом аль-Джутейли.

Стороны также обсудили укрепление сотрудничества и усиление правовой базы между двумя странами в аграрной сфере, расширение торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией.

Мамедов подробно проинформировал участников встречи о государственной поддержке аграрного сектора в Азербайджане. Было отмечено, что сотрудничество между двумя странами во всех сферах развивается динамично.