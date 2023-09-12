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Азербайджан обсудил с Израилем сотрудничество в области продбезопасности

Азербайджан обсудил с Израилем сотрудничество в области продбезопасности Азербайджан обсудил с Израилем возможности совместной деятельности в области обеспечения продовольственной безопасности.
АПК
12 сентября 2023 г. 15:11
Азербайджан обсудил с Израилем сотрудничество в области продбезопасности

Азербайджан обсудил с Израилем возможности совместной деятельности в области обеспечения продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

M. Джаббаров отметил, что обсуждение этого вопроса проведено в формате видеоконференции с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Ави Дихтером.

Министр подчеркнул, что были проведены переговоры о текущем состоянии и перспективах диверсификации экономического и торгового сотрудничества с Израилем, возможностях совместной деятельности в области сельского хозяйства.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Israel mull co-op in food safety
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İsraillə ərzaq təhlükəsizliyində birgə fəaliyyətlə bağı müzakirə aparıb

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