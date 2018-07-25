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    Азербайджан обеспечит спрос на семена за счет внутреннего производства

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ / "В прошлом сельскохозяйственном году произведено более 80 тыс. тонн качественных семян зерновых".

    Как сообщает Report, об этом сказал Имран Джумшудов, глава Государственного службы по регистрации сортов растений и контроля за семенами министерства сельского хозяйства.

    По словам И. Джумшудова, сейчас ведутся работы по увеличению производства в этой области: 

    "Мы намерены довести объемы производства качественных семян зерновых до 100 тыс. тонн в этом сельскохозяйственном году. Наша цель – удовлетворить спрос на семена в ключевых сельскохозяйственных отраслях за счет внутреннего производства".

    Представитель министерства также отметил, что ввоз ГМО-семян в страну запрещен, за исключением исследовательских целей.

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