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    Азербайджан нарастил импорт табака на 12%

    Импорт табака и табачных изделий составил 2,1% общего объема импорта

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель 2017 года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на 45 075,39 тыс. долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 4 768,56 долларов или 11,83% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

    Импорт табака и табачных изделий составил 2,08% общего объема импорта за первые четыре месяца года.

    За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму 5 011,25 тыс. долларов, что на 755,19 тыс. долларов или 17,74% больше, чем в прошлом году. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,15% общего объема экспорта за первые 4 месяца года.

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