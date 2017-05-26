Азербайджан нарастил импорт табака на 12%

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель 2017 года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на 45 075,39 тыс. долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 4 768,56 долларов или 11,83% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.
Импорт табака и табачных изделий составил 2,08% общего объема импорта за первые четыре месяца года.
За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму 5 011,25 тыс. долларов, что на 755,19 тыс. долларов или 17,74% больше, чем в прошлом году. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,15% общего объема экспорта за первые 4 месяца года.
Tural İbadlıАвтор новости
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