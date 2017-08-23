Азербайджан нарастил импорт говядины из Украины

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ За 7 месяцев 2017 года Украина экспортировала свежей и охлажденной говядины на 64 млн долларов, что более чем вдвое превышает показатели прошлого года за аналогичный период (30 млн долларов).

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Как отмечается, всего в 2016 году за границу этой продукции было поставлено на 82,8 млн долларов.

"В этом году больше всего выросли поставки за рубеж замороженной говядины, доля которой в структуре экспорта указанного мяса составляет 74%, остальные 26% приходится на свежее и охлажденное мясо. В стоимостном выражении экспорт замороженной говядины вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 42,3 млн долларов", - говорится в сообщении УКАБ.

География экспорта украинской говядины в основном распространяется на страны СНГ, куда был направлен 81% всех поставок охлажденного и замороженного мяса. Наибольшую долю в этой группе стран занимают Беларусь - 40%, Азербайджан - 22% и Казахстан - 16%. Еще 16% всех поставок приходится на страны Азии, где главными покупателями являются Ирак и Грузия. Остальная говядина направляется в страны Африки, в основном в Египет.

За первую половину текущего года, по данным УКАБ, средняя цена реализации свежей и охлажденной говядины в страны СНГ составила 2,6 доллара/кг, в страны Азии — 3,8 доллара/кг. Средняя цена экспорта замороженной говядины за аналогичный период в СНГ составляла около 2,7 доллара/кг, страны Азии — 2,9 доллара/кг, а Африки — 3,4 доллара/кг.

Экспорт живого крупного рогатого скота также растет. За январь-июль 2017 года поставки за рубеж скота составляли почти 18 млн долларов, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года. Основными потребителями этой продукции являются Ливан - 35%, Азербайджан - 24,4% и Иордания - 18,4%.