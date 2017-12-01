Азербайджан намерен увеличить экспорт меда

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан нацелен увеличить экспорт меда и продуктов пчеловодства в ближайшем будущем.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

"В настоящее время мировое производство меда составляет 1,5 млн тонн. Эта цифра не меняется около 10 лет. Однако, по оценкам, спрос резко возрастет в 2020-2022 годах, до 2-2,5 млн тонн. Мы также должны воспользоваться этим".

Асадов отметил, что в Азербайджане производится органический мед, что отличает его от продукта других стран. По словам министра, в прошлом году Азербайджан продал 6 тонн меда, общая стоимость составила 8-8,5 тыс. долларов: "Спрос на органический мед равен 15-20% от общего мирового спроса на мед. Китай и Япония больше заинтересованы в органическом меде, поэтому у нас есть большие перспективы для продажи нашего меда и продуктов на премиум рынках".