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Азербайджан намерен увеличить экспорт фруктов на 70% в ближайшие 4 года

Азербайджан намерен увеличить экспорт фруктов на 70% в ближайшие 4 года Азербайджан постепенно наращивает экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе фруктов.
АПК
7 сентября 2021 г. 12:42
Азербайджан намерен увеличить экспорт фруктов на 70% в ближайшие 4 года

Азербайджан постепенно наращивает экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе фруктов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центра аграрных исследований Министерства сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде, комментируя объявленное сегодня решение Совета по аграрным субсидиям.

По его словам, к 2025 году рост экспорта фруктов составит 70%.

"Предоставление сегодняшним решением субсидий на высадку фруктовых садов послужит дальнейшему повышению экспортного потенциала Азербайджана", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan eyes increasing fruit exports 70% in next 4 years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan yaxın 4 ildə meyvə ixracını 70% artırmaq istəyir

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