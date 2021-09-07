Азербайджан намерен увеличить экспорт фруктов на 70% в ближайшие 4 года

Азербайджан постепенно наращивает экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе фруктов.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центра аграрных исследований Министерства сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде, комментируя объявленное сегодня решение Совета по аграрным субсидиям.
По его словам, к 2025 году рост экспорта фруктов составит 70%.
"Предоставление сегодняшним решением субсидий на высадку фруктовых садов послужит дальнейшему повышению экспортного потенциала Азербайджана", - сказал он.