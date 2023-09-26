Азербайджан намерен расширять сотрудничество с тюркскими странами в области сельского хозяйства

В рамках второй встречи министров сельского хозяйства стран-членов Организации тюркских государств были подробно обсуждены текущее состояние сотрудничества в аграрной сфере, перспективы будущего взаимодействия. Как сообщает Report, об этом министр

В рамках второй встречи министров сельского хозяйства стран-членов Организации тюркских государств были подробно обсуждены текущее состояние сотрудничества в аграрной сфере, перспективы будущего взаимодействия.



Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов заявил на совместной пресс-конференции со своими коллегами из тюркских государств.



"Мы тесно сотрудничаем с тюркскими государствами в области сельского хозяйства на двусторонней и многосторонней основе. В качестве основных направлений дальнейшего сотрудничества между нашими странами определены увеличение товарооборота сельскохозяйственной и продовольственной продукции, содействие взаимным инвестициям, передача современных аграрных технологий, взаимный обмен передовым опытом, эффективное управление земельными и водными ресурсами, развитие системы сельскохозяйственного страхования в селе и другие направления", - отметил министр.