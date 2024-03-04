Азербайджан намерен расширить экспорт сельхозпродукции в Бразилию

Азербайджан обсудил с Бразилией возможность расширения экспорта сельскохозяйственной продукции в эту страну.

Азербайджан обсудил с Бразилией возможность расширения экспорта сельскохозяйственной продукции в эту страну.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Обсуждения проходили на встрече в министерстве с бразильской делегацией во главе с секретарем по торговле и международным отношениям министерства сельского хозяйства и животноводства этой страны Роберто Перосой.

Стороны обсудили сотрудничество и создание договорно-правовой базы в аграрном секторе, увеличение товарооборота сельхозпродукции, обмен передовыми технологиями, расширение сотрудничества в области животноводства, реализацию экспериментальных программ в области научных исследований в аграрном секторе, увеличение экспорта сельхозпродукции Азербайджана в Бразилию.