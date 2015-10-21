​Азербайджан намерен проинспектировать 20 молочных предприятий Украины

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Ветеринарная служба Азербайджана с 9 по 20 ноября посетит Украину с целью инспекции ряда молочных предприятий.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил заместитель главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Александр Вержиховский.

"Сегодня компетентный орган Азербайджана прислал письмо о готовности приехать инспектировать наши молочные субъекты", - сказал он.

По словам Вержиховского, в планах ветслужбы Азербайджана - проинспектировать 20 предприятий. Он также добавил, что разрешение поставлять свою продукцию в Азербайджан имеют девять украинских предприятий. Помимо того, еще 178 заявили о заинтересованности в поставках в Азербайджан.