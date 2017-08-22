Азербайджан начал закупать белорусский хлеб

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ ОАО "Гроднохлебпром" (Беларусь) отправил в Азербайджан пробную партию из 15 наименований хлебобулочных изделий. Об этом сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ.

Отметим, что ежемесячно предприятие поставляет в Россию около трех тонн хлеба. Поскольку есть спрос, в ближайшее время экспорт намерены увеличить.

В то же время изделия ОАО "Гроднохлебпром" поставляется на рынки других стран, в том числе США. Хлебобулочные изделия уже поставляются в Нью-Йорк, ведутся переговоры по поводу поставок в Лос-Анджелес.