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Азербайджан начал поставлять айву в еще одну страну

Азербайджан начал поставлять айву в еще одну страну В январе-декабре прошлого года Азербайджан экспортировал 1 619 тонн айвы на сумму 1,53 млн долларов США.
АПК
25 февраля 2023 г. 11:06
Азербайджан начал поставлять айву в еще одну страну

В январе-декабре прошлого года Азербайджан экспортировал 1 619 тонн айвы на сумму 1,53 млн долларов США.

Согласно расчетам, сделанным Report на основе данных Госкомстата, это на 33,5% больше в количественном выражении, на 32% - в стоимостном по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

За отчетный период в Россию было экспортировано 1 528 тонн (+36%) на сумму 1,48 млн долларов США (+31%), в Казахстан - 38,2 тонны (+50 %) на сумму 18 тыс. долларов США (+27%), в Украину - 18,4 тонны (+4,4 раза) на сумму 17,5 тыс. долларов США (+70%), в Беларусь - 11,5 тонны (+2,8) на сумму 11,5 тыс. долларов США (+14 раз), в Грузию - 23 тонны (-46,5%) на сумму 4,8 тыс. долларов США (-43,6%), в Катар - 0,02 тонны на сумму 0,05 тыс. долларов США.

В прошлом году впервые за последние 11 лет (Примечание: официальная статистика внешней торговли в открытом доступе с 2011 года) были осуществлены поставки в Катар.

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