Азербайджан нацелен на расширение участия в углеродных рынках

Азербайджан ведет работу по созданию правовой и институциональной базы для расширения участия в международных углеродных рынках.

Азербайджан ведет работу по созданию правовой и институциональной базы для расширения участия в международных углеродных рынках.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента по вопросам климата Мухтар Бабаев на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.

По его словам, это создаст новые возможности для привлечения "зеленых" инвестиций и внедрения низкоуглеродных технологий в сельском хозяйстве.

Бабаев подчеркнул важность обсуждаемых на форуме тем для формирования устойчивого сельского хозяйства в условиях изменения климата.