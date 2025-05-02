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Азербайджан нацелен на расширение участия в углеродных рынках

Азербайджан нацелен на расширение участия в углеродных рынках Азербайджан ведет работу по созданию правовой и институциональной базы для расширения участия в международных углеродных рынках.
АПК
2 мая 2025 г. 10:57
Азербайджан нацелен на расширение участия в углеродных рынках

Азербайджан ведет работу по созданию правовой и институциональной базы для расширения участия в международных углеродных рынках.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента по вопросам климата Мухтар Бабаев на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.

По его словам, это создаст новые возможности для привлечения "зеленых" инвестиций и внедрения низкоуглеродных технологий в сельском хозяйстве.

Бабаев подчеркнул важность обсуждаемых на форуме тем для формирования устойчивого сельского хозяйства в условиях изменения климата.

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Версия на английском языке Azerbaijan aims to expand participation in carbon markets
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan karbon bazarlarında iştirakını genişləndirməyi hədəfləyir

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