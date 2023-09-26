Азербайджан нацелен на диверсификацию рынков экспорта сельхозпродукции

Азербайджан нацелен на диверсификацию рынков экспорта сельскохозяйственной продукции, 60% которой сегодня поставляется на рынки стран СНГ.

Азербайджан нацелен на диверсификацию рынков экспорта сельскохозяйственной продукции, 60% которой сегодня поставляется на рынки стран СНГ.

Как сообщает Report, об этом заявил советник исполнительного директора Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджылы на II форуме агробизнеса тюркских государств в Баку.

По его словам, целью является выйти на рынки стран Европы, Персидского залива и Восточной Азии.

Т.Гаджылы отметил, что для достижения этой цели уже разработан ряд новых проектов и механизмов.

"В настоящее время Азербайджан экспортирует 326 наименований сельскохозяйственной продукции на 88 рынков. В последние 3 года наблюдается устойчивый рост экспорта. Сократился лишь экспорт хлопкового волокна, и на это есть определенные причины. К примеру, в Турции, которая является основным рынком для экспорта хлопкового волокна, перерабатывающие предприятия в пострадавших от землетрясений регионах прекратили свою деятельность", - добавил он.