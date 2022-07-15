Азербайджан на пятом месте среди покупателей российского зерна

Турция сохранила лидерство среди ведущих покупателей российского зерна по итогам завершившегося сельхозгода (июль 2021-июнь 2022 года), закупив 9,013 млн тонн. Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в презентации компании "ПроЗе

Турция сохранила лидерство среди ведущих покупателей российского зерна по итогам завершившегося сельхозгода (июль 2021-июнь 2022 года), закупив 9,013 млн тонн. Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в презентации компании "ПроЗерно", представленной на вебинаре НТБ по введению расчетного фьючерсного контракта на индекс российской пшеницы.

Иран по итогам завершившегося сельхозгода вышел на второе место среди ведущих покупателей российского зерна, импортировав его 7, 888 млн тонн. Топ-3 замыкает Египет (4,919 млн тонн).

По данным компании, Саудовская Аравия стала четвертой (1,344 млн тонн), Азербайджан - пятым (978 тыс. тонн). На шестом месте - Ливия (954 тыс. тонн), далее следуют Судан (712 тыс. тонн), Израиль (683 тыс. тонн), Латвия (629 тыс. тонн).

По предварительным данным компании, в целом в прошлом сельхозгоду РФ экспортировала 40,3 млн тонн зерна, в том числе 31,5 млн тонн пшеницы. Прогноз на текущий сельхозгод (июль 2022-июнь 2023 гг.) составляет 52,8 млн тонн, в том числе 42,5 млн тонн пшеницы.

Сбор зерна в РФ в этом году "ПроЗерно" оценивает в рекордные 136,2 млн тонн, в том числе 88,1 млн тонн пшеницы. В прошлом году урожай составил 121,4 млн тонн, в том числе 76,1 млн тонн пшеницы.