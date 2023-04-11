Азербайджан может увеличить поставки овощей в Казахстан

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин рассказал о достигнутых договоренностях с Азербайджаном, в том числе и о предложении увеличить поставки плодоовощной продукции.

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин рассказал о достигнутых договоренностях с Азербайджаном, в том числе о предложении увеличить поставки плодоовощной продукции.

Как передает Report, об этом сообщает издание Zakon.kz.

"Я предложил увеличить поставки плодоовощной продукции, потому что в Мангистауской и Атырауской областях это дефицит. Мы также сейчас рассматриваем вопросы вхождения капитала в терминальный склад в Актау либо СПК", - сказал министр торговли Казахстана.

"Мы до этого проводили торгово-экономические миссии, и договаривались на 25-30 млн долларов о взаимных поставках товаров. Последняя торгово-экономическая миссия – 55 млн. Мы заключили контракты на поставку кондитерских изделий, аккумуляторов, и после долгого перерыва трансформаторов – наши трансформаторы возвращаются на азербайджанский рынок", - добавил Серик Жумангарин.

5 апреля Баку посетила торгово-экономическая миссия казахстанских товаропроизводителей, по итогам визита был подписан ряд соглашений.