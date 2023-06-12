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Азербайджан может привлечь инвестиции из Саудовской Аравии в аграрную сферу

Азербайджан может привлечь инвестиции из Саудовской Аравии в аграрную сферу Обсуждены вопросы привлечения инвестиций из Саудовской Аравии в аграрную сферу Азербайджана.
АПК
12 июня 2023 г. 20:05
Азербайджан может привлечь инвестиции из Саудовской Аравии в аграрную сферу

Обсуждены вопросы привлечения инвестиций из Саудовской Аравии в аграрную сферу Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства, переговоры по этому вопросу состоялись сегодня на встрече министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с делегацией во главе с сопредседателем совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия, генеральным директором компании Al Rajhi International for investment Ахмедом Али Аль Дахилем, находящимся с визитом в Азербайджане.

Оценивая возможности экспорта Азербайджаном плодоовощной продукции на рынок Саудовской Аравии, участники отметили, что между двумя странами существует большой потенциал для расширения связей в области сельского хозяйства.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах аграрного сектора Азербайджана, приоритетах правительства в аграрной сфере, а также инновациях. Стороны затронули вопросы увеличения импортно-экспортного оборота сельскохозяйственной продукции, привлечения инвестиций в аграрную сферу нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Səudiyyə Ərəbistanından aqrar sahəyə investisiyalar cəlb edə bilər

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