​Азербайджан может приостановить импорт птичьего мяса из США

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "В случае, если в импортируемых в Азербайджан из США птицепродуктах обнаружится заболевание, будет наложен запрет на ввоз данной продукции в страну. Это будет осуществлено на основе не только нашего решения, но и решений Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ)".

Об этом заявил Report руководитель пресс-службы Государственной ветеринарной службы (ГВС) при министерстве сельского хозяйства Йолчу Ханвели, комментируя информацию о стремительно распространяющемся среди поголовья индеек в США вирусе птичьего гриппа H5N2.

По его словам, Государственная ветеринарная служба изучает эпизоотическое состояние страны, из которой импортируется мясо, на основе информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ): "Если эпизоотическое состояние в стране стабильное, ввоз продукции из данной страны разрешается. На сегодняшний день птицепродукты импортируются из Турции, Бразилии и США. Если заболевание будет зафиксировано, мы получим информацию об этом. США имеет большую территорию. Если заболевание обнаружится на территории, откуда мы ввозим птицепродукты, конечно, мы приостановим импорт".

Министерство сельского хозяйства США объявило, что на одной из ферм крупнейшего поставщика мяса индейки обнаружен вирус птичьего гриппа H5N2. Заболевание зафиксировано в округе Стернс штата Миннесота.