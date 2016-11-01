Азербайджан купит у Китая 1,5 млн саженцев шелковицы

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ 25-27 ноября из Китая в Азербайджан будет завезено 1,5 млн саженцев шелковицы. Как передает Report, об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов.

По его словам, этот шаг направлен на развитие шелководства в Азербайджане: "Китайская компания победила в объявленном нами тендере. В конечном итоге, мы приобретем у них 1,5 млн саженцев шелковицы".

Г.Асадов также отметил, что интенсивные дожди в последние дни нанесли урон хлопководческому хозяйству страны: "Несмотря на закупку комбайнов, продолжающиеся интенсивные дожди помешали работе. Работы на полях полностью приостановлены. До сегодняшнего дня собрано 44 тыс. тонн хлопка".