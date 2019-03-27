Азербайджан импортировал из Украины 51 тонну рыбы

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Азербайджан импортировал из Украины 51 тонну готовой и консервированной рыбы в январе этого года.

Об это сообщает Report со ссылкой на данные Минагрополитики Украины.

По итогам первого месяца 2019 года Украина поставила на внешние рынки 207 тонн готовой и консервированной рыбы на 450 тыс. долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,4% больше.

Крупнейшим покупателем этой товарной позиции стала Молдова (96 тонн). На втором месте Азербайджан, а на третьем Грузия, импортировавшая 33 тонны украинской рыбы. Также готовая и консервированная рыба поставлялась в США, Германию, Латвию и другие страны.

Напомним, что по итогам 2018 года было экспортировано 10,6 тыс. тонн рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму 37,1 млн долларов. Суммарный объем экспорта увеличился на 2,8 млн долларов, что на 8,1% превысил показатель 2017 года.