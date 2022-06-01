Азербайджан изучает турецкий опыт управления водными ресурсами

Азербайджанская делегация отправилась с визитом в Турцию с целью обмена опытом в рамках проекта “Совершенствование управления водными ресурсами в аграрной сфере во имя устойчивого развития сельского хозяйства”, реализуемого Министерством сельского хозяйст

Азербайджанская делегация отправилась с визитом в Турцию с целью обмена опытом в рамках проекта “Совершенствование управления водными ресурсами в аграрной сфере во имя устойчивого развития сельского хозяйства”, реализуемого Министерством сельского хозяйства совместно с продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В рамках программы визита, которая охватит период с 30 мая по 4 июня, запланированы встречи с официальными лицами и научно-исследовательскими центрами, занимающимися водоснабжением в Анкаре, Урфе, Газиантепе, Манисе, Измире и других городах Турции.