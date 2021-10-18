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Азербайджан импортировал молоко и колбасу из Воронежской области

Азербайджан импортировал молоко и колбасу из Воронежской области Под контролем Управления Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям за прошедшую неделю экспортировано более 250 наименований продукции животноводства из Воронеж
АПК
18 октября 2021 г. 14:59
Азербайджан импортировал молоко и колбасу из Воронежской области

Под контролем Управления Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям за прошедшую неделю экспортировано более 250 наименований продукции животноводства из Воронежской области.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор.

Согласно информации, во Францию и Латвию поставлено более 9,5 тыс. тонн кормов, в Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Украину - более 360 тонн молочной продукции (сливочное масло, творог, сметана, сыр и др.). В Азербайджан и Украину было экспортировано 43 тонны колбас, в Китай - более 50 тонн говядины, в Украину - более 105 тонн мяса птицы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən həftə Voronej vilayətindən süd və kolbasa idxal edib

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