Азербайджан импортировал из Воронежской области 11,6 тыс. тонн зерна

С начала 2021 года в Азербайджан из Воронежской области поставлено 11,6 тыс. тонн зерна и продуктов переработки.

С начала 2021 года в Азербайджан из Воронежской области поставлено 11,6 тыс. тонн зерна и продуктов переработки.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Согласно сообщению, Управлением Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям на территории Воронежской области проконтролировано почти 340 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки для отгрузки на экспорт. Основной объем экспорта приходится на пшеницу – 118 тыс. тонн, шрот подсолнечный – 111 тыс. тонн, солод ячменный – 53 тыс. тонн.

Значительная доля воронежского зерна и продуктов его переработки экспортируется в Латвию (105,1 тыс. тонн зерна и 147,2 тыс. тонн продуктов переработки). В Польшу отправлено 7,08 тыс. тонн зерна, в Беларусь - 3,5 тыс. тонн зерна и 1,6 тыс. тонн продуктов переработки, в Армению - 6,3 тыс. тонн солода ячменного, в Казахстан - 10,1 тыс. тонн зерна и 6,6 тыс. тонн солода ячменного.

При внутрироссийских перевозках с начала 2021 года проконтролировано более 1,29 млн тонн зерна и продуктов его переработки. Основными регионами поставки воронежского зерна стали Белгородская и Тамбовская области, а также Краснодарский край. Более 520,47 тыс. тонн зерна отгружено в морские порты Ростова и Краснодара для дальнейшей отправки на экспорт.