Азербайджан импортировал из Ульяновска более 15 тыс. тонн пшеницы

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) по Ульяновской области с начала года осуществило контроль за экспортом 43 114 тонн зерна.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) по Ульяновской области с начала года осуществило контроль за экспортом 43 114 тонн зерна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор.

За отчетный период самыми популярными экспортными товарами были продовольственная пшеница и лен.

Большая часть пшеницы была экспортирована в Латвию (20 501 тонна), Азербайджан (15 227 тонн) и Казахстан (6 339 тонн).

Кроме того, из Ульяновской области на переработку в Латвию были отправлены 760 тонн льна, в Беларусь – 287 тонн продовольственного рапса.

Отмечается, что продукция была проверена в лаборатории Федеральной государственной бюджетной организации, карантинных объектов не обнаружено.