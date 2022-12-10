Азербайджан импортировал из Твери 245 тонн кормов для непродуктивных животных

Предприятия Тверской области в 2022 году экспортировали в Азербайджан 245 тонн кормов для непродуктивных животных.

Предприятия Тверской области в 2022 году экспортировали в Азербайджан 245 тонн кормов для непродуктивных животных.

Как передает Report, об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).

В целом предприятиями Тверской области в прошлом году было экспортировано 785 тонн кормов для непродуктивных животных.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям с начала 2022 года проконтролировано для отправки на экспорт 2720 тонн кормов и кормовых добавок для продуктивных животных, произведенных предприятиями Тверской области. Из них 755 тонн дрожжей кормовых сухих было отправлено в страны Европейского союза, 30 тонн – в Узбекистан.

При проведении ветеринарного контроля досмотрено 186 автомашин, нарушений ветеринарных требований не выявлено.