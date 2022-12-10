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Азербайджан импортировал из Твери 245 тонн кормов для непродуктивных животных

Азербайджан импортировал из Твери 245 тонн кормов для непродуктивных животных Предприятия Тверской области в 2022 году экспортировали в Азербайджан 245 тонн кормов для непродуктивных животных.
АПК
10 декабря 2022 г. 10:03
Азербайджан импортировал из Твери 245 тонн кормов для непродуктивных животных

Предприятия Тверской области в 2022 году экспортировали в Азербайджан 245 тонн кормов для непродуктивных животных.

Как передает Report, об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).

В целом предприятиями Тверской области в прошлом году было экспортировано 785 тонн кормов для непродуктивных животных.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям с начала 2022 года проконтролировано для отправки на экспорт 2720 тонн кормов и кормовых добавок для продуктивных животных, произведенных предприятиями Тверской области. Из них 755 тонн дрожжей кормовых сухих было отправлено в страны Европейского союза, 30 тонн – в Узбекистан.

При проведении ветеринарного контроля досмотрено 186 автомашин, нарушений ветеринарных требований не выявлено.

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Версия на английском языке Azerbaijan imports 245 tons of fodder for domestic animals from Tver
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Tver vilayətindən 245 ton ev heyvanı yemi idxal edib

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