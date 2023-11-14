Азербайджан импортировал из Грузии живой скот почти на 15 млн долларов

Азербайджан в январе-сентябре 2023 года импортировал из Грузии живой скот на 14,856 млн долларов США.
Об этом грузинское бюро Report сообщает со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.
Согласно данным, экспорт живого скота из Грузии достиг 58,042 млн долларов, что является самым высоким показателем за последние 10 лет.
13 тонн живого скота на сумму 42,517 млн долларов были экспортированы в Ирак, 4,2 тонны на 14,856 млн долларов - в Азербайджан, 217 тонн на 348,4 тыс. долларов - в Армению, 93,5 тонны на 320,2 тыс. долларов - в Иран.
Азербайджан импортировал из Грузии живой скот почти на 15 млн долларовАзербайджан импортировал из Грузии живой скот почти на 15 млн долларов Азербайджан импортировал из Грузии живой скот на 14,856 млн долларов США. Об этом грузинское бюро Report сообщает со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии. Согласно данным, экспорт живого скота из Грузии в январе-сентябре 2023 года достиг
АПК
14 ноября 2023 г. 20:25
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Азербайджан в январе-сентябре 2023 года импортировал из Грузии живой скот на 14,856 млн долларов США.
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstandan 14, 856 milyon dollarlıq mal-qara alıb