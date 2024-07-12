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Азербайджан и Венгрия обсудили возможности сотрудничества в аграрной сфере

Азербайджан и Венгрия обсудили возможности сотрудничества в аграрной сфере Делегация, возглавляемая министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым находится с официальным визитом в Венгрии.
АПК
12 июля 2024 г. 10:36
Азербайджан и Венгрия обсудили возможности сотрудничества в аграрной сфере

Делегация, возглавляемая министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым находится с официальным визитом в Венгрии.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в рамках визита министр встретился со своим венгерским коллегой Иштваном Надьем.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Мамедов напомнил достигнутые на сегодняшний день соглашения в различных направлениях, подчеркнув важное значение дальнейшего расширения отношений между двумя странами в сфере сельского хозяйства.

Министр пригласил своего коллегу посетить Азербайджан и предложил ознакомиться с масштабными мерами по восстановлению, реконструкции и созданию необходимой инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, оценить инвестиционные возможности в Карабахе.

Надь заявил, что Венгрия заинтересована в развитии партнерских отношений с Азербайджаном во всех сферах. Он также подтвердил важное значение активизации торговых отношений между двумя странами и расширения связей в аграрном секторе.

Иштван Надь с удовольствием принял приглашение и подчеркнул, что в ближайшее время посетит Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Macarıstanla aqrar sahədə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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