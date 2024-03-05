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Азербайджан и Великобритания могут создать рабочую группу в аграрной сфере

Азербайджан и Великобритания могут создать рабочую группу в аграрной сфере Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов встретился с послом Великобритании в Азербайджане Фергюсом Олдом.
АПК
5 марта 2024 г. 17:28
Азербайджан и Великобритания могут создать рабочую группу в аграрной сфере

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов встретился с послом Великобритании в Азербайджане Фергюсом Олдом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз.

В ведомстве заявили, что в ходе встречи было обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией в аграрной сфере, укрепление договорно-правовой базы, а также создание между двумя странами совместной рабочей группы в сельскохозяйственной сфере.

На встрече было отмечено, что Азербайджан готов сотрудничать с дружественными странами в направлении восстановления и развития сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе встречи также было обсуждено подписание Меморандума о взаимопонимании и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan, UK can create working group in agricultural sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Böyük Britaniya aqrar sahədə İşçi Qrup yarada bilər

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